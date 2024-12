Carrarese – Palermo, arbitra Crezzini: tre precedenti (due sono horror in… Serie D)

Il Palermo ritrova Valerio Crezzini: l’arbitro dirigerà la partita che i rosanero giocheranno in casa della Carrarese, match valido per la 16a giornata di Serie B e in programma sabato 7 dicembre alle ore 15. Gli assistenti sono Cecconi e Fontani, il quarto uomo Poli. Al Var c’è Dionisi, Avar Marcenaro.

Sono tre i precedenti di Crezzini con il Palermo: due addirittura in Serie D e tutt’altro che felici, dato che l’arbitro diresse Palermo – Acireale che vide vincenti gli acesi al Barbera, e Licata – Palermo conclusasi con il risultato di 2 – 0 per gli agrigentini. L’altro precedente è invece una vittoria in Serie C del Palermo contro la Virtus Francavilla.

LA DESIGNAZIONE

CARRARESE – PALERMO h. 15.00





CREZZINI

CECCONI – FONTANI

IV: POLI

VAR: DIONISI (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)

AVAR: MARCENARO (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)