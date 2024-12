Catani, Stoppa: “Sono venuto qui anche per le mie origini, in parte siciliane”

Parla Matteo Stoppa. Il calciatore del Catania ha rilasciato un’intervista per Telecolor in cui parla del momento del club, della scelta di giocare per gli etnei, con la testa già alla prossima partita.

“Fin qui ci è mancata un po’ di continuità ma è stato un problema più di testa che di gambe – afferma -. Qui a Catania sto vivendo un periodo importante per la mia crescita, la scelta di venire qui è dipesa anche dalle mie origini, che sono in parte siciliane.

Testa alla prossima: “Col Benevento sarà una gara importantissima, potrebbe segnare l’inizio di una rincorsa a cui crediamo assolutamente”.