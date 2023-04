MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Luca Carra, direttore generale del Catania, è stato intervistato per ‘La Sicilia’ sul futuro del club con particolare rifermento alla costruzione della squadra che l’anno prossimo dovrà affrontare il campionato di Serie C, sul centro sportivo e sulla ristrutturazione dello stadio.

“Vogliamo affrontare una stagione competitiva, lottare al massimo, lo vuole la società, la città, lo vogliono i tifosi – afferma – . Catania lo merita. Faremo una squadra attrezzata. Vorremmo che anche la prossima sia una stagione ottima, quindi cercheremo di lavorare per questo obiettivo”.

Sullo stadio, dice: “Gli interventi stanno procedendo bene. A breve saranno pronti gli spogliatoi e l’area che ospita gli arbitri. La priorità resta comunque sistemare il terreno di gioco in modo da averlo a disposizione per la prossima stagione. Saranno installati seggiolini in tutto lo stadio come prevede la norma diffusa dalla Lega Pro”.

E sull’impianto di Nesima, afferma: “Abbiamo concluso l’iter burocratico per il definitivo affidamento degli interventi a una ditta. I lavori cominceranno il prima possibile. Sono previste le ristrutturazioni sotto la tribuna e vorremmo anche installare un impianto fotovoltaico per ammortizzare e rendere sostenibile anche questo aspetto”.

