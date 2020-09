Kanoutè del Catanzaro piace anche al Catania. Il nome del calciatore senegalese era stato anche accostato al Palermo che giorni fa ha avviato i contatti con l’entourage dell’attaccante.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, invece, gli etnei avrebbero in queste ore richiesto e sondato il terreno per l’esterno offensivo. E l’operazione potrebbe riuscire dati i rapporti stretti tra Maurizio Pellegrino e il direttore tecnico del Catanzaro. Kanoutè, classe 1993, nella scorsa stagione ha collezionato 6 reti in 26 presenze.





E proprio il rapporto tra i due direttori potrebbe portare tra i rossazzurri anche l’attaccante Giacomo Tulli (6 presenze, 5 reti e un assist). Tra i club si parla di scambio: Tulli andrebbe in Sicilia, mentre Davis Curiale volerebbe in direzione Calabria.

