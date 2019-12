Nei prossimi giorni si decide il destino delle aziende di Nino Pulvirenti e anche del Calcio Catania. La holding Meridi (cassaforte del gruppo Pulvirenti) ha tempo fino a lunedì per evitare il fallimento, scenario in cui rischierebbe di essere trascinato anche il club etneo.

Come riportato da Antonio Sciotto per la TGR Sicilia, entro lunedì i prossimi i creditori si pronunceranno sul piano di rientro e ristrutturazione dei debiti di Meridi, che ha rinunciato a crediti per diversi milioni nei confronti di Finaria e Catania calcio, anch’esse aziende del gruppo Pulvirenti. Una prima istanza di fallimento è stata rigettata, ma non si esclude che questa venga nuovamente presentata.

A rendere ancora più intricata la vicenda Meridi sono anche le indiscrezioni sulla vendita del club di calcio, ma soprattutto la vertenza dei supermercati Forté, i cui dipendenti sono senza stipendio da quattro mesi (i contributi non vengono pagati da marzo): il gruppo Apulia è interessata all’affitto di un ramo d’azienda, ma ha chiesto pesanti deroghe contrattuali ai sindacati.

LEGGI ANCHE

CASTROVILLARI, CHE CAMPO!

PALERMO, IL GRANDE EQUIVOCO

PALERMO, POCO GIOCO E FIATO SUL COLLO