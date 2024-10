Catania, Toscano: “Penalizzazione? Non ci influenza minimamente”

Parla Domenico Toscano. Il tecnico del Catania ha parlato in conferenza stampa della prossima partita contro l’Altamura, commentando inevitabilmente la penalizzazione di un punto inflitta agli etnei nelle scorse ore.

“Noi siamo concentrati sulle cose che possiamo determinare in campo – afferma Toscano -, non sprechiamo energie e tempo su altro. La squadra è in crescita, la notizia della penalizzazione non ci influenza minimamente“.

Toscano non si sofferma più di tanto sull’Altamura: “A prescindere dall’avversario noi dobbiamo spingere sull’acceleratore e rimanere concentrati sulla nostra prestazione, andando a migliorare le cose che magari sono andate meno bene rispetto alle altre partite