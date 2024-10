City Group, altre novità nel board? Il New York Times fa chiarezza

È un periodo di grandi cambiamenti nel City Group. Lo storico direttore sportivo del Manchester City, Txiki Begiristain, lascerà a fine stagione e sarà sostituito da Hugo Viana, attuale d.s. dello Sporting Lisbona. Riccardo Bigon è stato ‘promosso’ a direttore tecnico globale e il futuro di Pep Guardiola è nebuloso, considerato che l’allenatore è in scadenza di contratto.

Le novità potrebbero riguardare anche Ferran Soriano. L’amministratore delegato del City Group è in carica dal 2012 e ultimamente ci sono stati dei rumors sul suo addio, legato anche alla decisione di Begiristain. Un rapporto del “The Athletic”, sezione sportiva del New York Times, fa chiarezza sulla situazione.

Ferran Soriano dovrebbe continuare a lavorare per il City Fotball Group almeno per i prossimi due anni. Altri rumors indicavano un cambio di paese e un ruolo diverso, sempre nel CFG, ma il report chiarisce che Soriano rimarrebbe a Manchester nell’imminente futuro.

Indizi in tal senso arrivano dalla vita privata di Soriano. The Athletic rivela che sua moglie e le loro due figlie si sono sistemate a Manchester e non hanno intenzione di fare le valigie. La situazione sembra quindi abbastanza stabile per il prossimo futuro, ma City Group ha già il piano per il possibile sostituito.

Se dovesse essere necessario un nuovo amministratore delegato, l’attuale linea sarebbe quella di assegnare l’incarico al direttore operativo del CFG, Roel de Vries, che sarebbe quindi pronto a farsi avanti.

