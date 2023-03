MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La Fiorentina vola ai quarti di finale di Conference League: i viola escono indenni dalla trasferta turca in casa del Sivasspor ed entrano nella fase calda della competizione. L’avversario dei viola verrà scelto tramite sorteggio, in programma venerdì 17 marzo alle ore 14.

Per questo sorteggio non ci saranno ‘restrizioni‘ per gli accoppiamenti: tutti possono incontrare chiunque. Inoltre, il sorteggio deciderà già il tabellone delle semifinali. Dove vederlo? Il sito ufficiale dell’UEFA lo trametterà in streaming, ma verrà trasmesso anche su Sky (canale 200).

LE SQUADRE QUALIFICATE

Fiorentina, Gent, Lech | Slovan Bratislava/Basilea, Lazio/Az, Nizza/Sheriff, Villarreal/Anderlecht, West Ham/Aek Larnaca.