Anche la Sicilia comincia a progettare e auto–produrre i dispositivi anti Coronavirus come mascherine, gel igienizzante e visiere protettive 3D per i medici degli ospedali pubblici.

Il governo regionale, infatti, ha dato il via libera ai prototipi ‘made in Sicily‘ consegnati qualche giorno fa dal Distretto Produttivo Meccatronica.







L’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, ha dichiarato a proposito: “A giorni arriveranno le prime 100.000 mascherine, i primi 1.000 schermi protettivi 3D per i chirurghi e più di 25.000 Kg di gel igienizzante per gli ospedali siciliani: questa è solo una prima tranche”.

“Ogni settimana – continua – ci sarà una fornitura e i siciliani avranno sistemi di protezione che metteranno la loro vita al sicuro”.

“Da quindici giorni i nostri ingegneri e le nostre aziende – afferma il presidente del Distretto Meccatronica, Antonello Mineo – lavorano senza sosta per essere pronti a sostenere la Protezione civile regionale e il sistema sanitario che ha bisogno urgente di dispositivi di protezione per dotare medici e infermieri in prima linea nella lotta al Covid-19″.

