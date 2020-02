“La chiusura di spazi pubblici, chiusi o aperti, è al momento esclusa”. E’ quanto afferma il presidente della Regione Nello Musumeci nel corso della conferenza stampa indetta al termine della giornata di riunioni per fare il punto sull’allerta coronavirus e a seguito dei tre casi positivi riscontrati a Palermo.

In conferenza stampa Musumeci ha affermato: “La Sicilia non è nè zona rossa nè zona gialla. Finora si sono riscontrati solo tre casi positivi, tutti ospitati nello stesso albergo a Palermo. Per Roma, al momento, la Sicilia non è in emergenza”. E anche Leoluca Orlando ribadisce: “Al momento non c’è motivo alcuno per vietare le manifestazioni pubbliche, sia in luogo chiuso sia in luogo aperto”.

Viene invece adottato un provvedimento preventivo per le scuole: “A partire da domani, abbiamo disposto la sospensione delle lezioni in tutta la provincia di Palermo fino a lunedì prossimo per tutte le scuole di ogni ordine e grado. E’ un provvedimento dettato dalla necessità di sanificare e disinfettare i luoghi vissuti dai ragazzi, dai docenti e dal personale scolastico a titolo precauzionale”. Non si esclude l’estensione del provvedimento anche ad altre province.

E ribadisce: “Mai come in questo momento lo Stato ha bisogno di dimostrare di essere unito e seguire una sola strategia. Abbiamo evidenziato al governo nazionale alcune esigenze, tra cui quella di potenziare le misure di controllo dei passeggeri in arrivo in Sicilia via aereo, nave, treno o pullman. Abbiamo deciso di costituire un coordinamento come strumento di supporto”.

LEGGI ANCHE

CORONAVIRUS, TRE PERSONE POSITIVE A PALERMO