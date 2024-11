CorSport – “Solito Palermo: Di Francesco annulla Tutino”

“Sempre lo stesso copione, un Palermo dominante e più continuo del solito, ma che non riesce a vincere e anzi rischia il ko per il solito regalo difensivo che manda la Samp in vantaggio nell’unica apparizione in area avversaria”. Scrive così Paolo Vannini, che sulle pagine del Corriere dello Sport commenta il pari tra rosanero e blucerchiati.

Di Francesco rimedia subito ma tutto il secondo tempo non basta ai rosa per regalare la vittoria al “Barbera” (oltre 20.000 spettatori) che in sei gare interne ha visto un solo successo.

È un limite endemico di una squadra che produce, ma non trova soluzioni vincenti. Henry si sbatte ma non fa gol, Le Douaron entra e si procura due occasioni uscite di un soffio, a Brunori sono stati concessi 3′ più recupero in cui è complicato fare la differenza. Per Sottil un punto guadagnato, ma la Samp non incanta.





