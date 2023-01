MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Da Ranieri a Miccoli, passando per Arcoleo e Di Cicco: sono tante le personalità del mondo del calcio che hanno conosciuto Vito Chimenti e che sono rimaste legate a lui. Chimenti, scomparso ieri dopo un malore, è stato ricordato da tanti per la sue qualità umane, prima ancora che per quello che ha fatto in campo.

Claudio Ranieri, infatti, ricorda una “persona corretta e leale” quando ripensa a Vito Chimenti: “Mi rattrista la sua scomparsa, oltre da avversario ho avuto il piacere di conoscerlo come compagno di squadra al Catanzaro. Il mio pensiero va alla famiglia e ai suoi cari”.

Oppure gli ex compagni a Palermo a fine anni ’70, Ignazio Arcoleo e Mauro Di Cicco. “Era un carissimo amico e una persona eccezionale – dice Arcoleo al ‘Giornale di Sicilia’ – sia in campo che fuori era un grande campione. Abbiamo affrontato tante battaglie, la più importante contro la Juventus: Chimenti sentiva così tanto la partita che giocò anche da infortunato, poi dovette arrendersi. Questo dimostra quanto carattere aveva”.

Bello anche il ricordo di Di Cicco: “In spogliatoio era scherzoso e simpatico, ma in campo era fortissimo e concentrato. Per me, che giocavo difensore, era un sollievo averlo in squadra perché sapevo che era in grado di risolvere la partita da solo. Ho ancora nella memoria la partita che abbiamo giocato insieme tra le vecchie glorie e la squadra che avrebbe giocato in Serie D (2019, ndr). Sentirò tantissimo la sua mancanza”.

Fra gli ex rosanero più recenti, ha scritto un messaggio Miccoli: “Ho avuto il piacere di conoscere di persona Vito Chimenti. Fa parte della storia rosanero. Dico Fa, perché nonostante sia venuto a mancare, sarà ricordato in eterno per ciò che ha fatto con la maglia del Palermo. Riposa in pace, Vito”.

LEGGI ANCHE

ADDIO VITO CHIMENTI, IL RICORDO DI GUIDO MONASTRA

ADDIO VITO CHIMENTI, IL RICORDO DI VITOGOL