Dal Canto: “Nel primo tempo abbiamo sofferto. Più bravi nella ripresa”

Alessandro Dal Canto, allenatore del Cittadella, commenta con soddisfazione la vittoria contro il Palermo ma mantiene un profilo basso: la squadra non è ancora uscita dal momento difficile, questo successo è un punto di partenza.

“Sicuramente il pari con la Samp dopo la batosta di Carrara ci ha ridato fiducia – afferma – . Continuiamo a essere in un periodo difficile. A un certo punto del primo tempo ci siamo allungati su alcune pressioni. C’è stata qualche lettura sbagliata. Non abbiamo avuto nel primo tempo occasioni clamorose come il Palermo. Nel secondo tempo siamo stati più ordinati e bravi“.

“Nel secondo tempo abbiamo aggiustato il tiro, abbassandoci con le punte. Nel secondo tempo la pericolosità del Palermo è scemata“, conclude Dal Canto.





LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH