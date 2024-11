9′ p.t. – Ammonito Rabbi per fallo su Segre, dolorante a terra.

8′ p.t. – Il Palermo adesso è padrone del gioco: i rosanero riescono a eludere il pressing della difesa e farsi pericolosi in attacco. Il cross basso di Insigne non arriva per poco tra i piedi di Pierozzi.

6′ p.t. – Il Palermo si fa avanti: buona uscita palla con Verre e Gomes, con quest’ultimo che va al tiro (da dimenticare) dopo uno scambio con Di Francesco.





5′ p.t. – Brivido iniziale e diversi passaggi sbagliati dai rosa: un approccio non dei migliori per gli uomini di Dionisi.

1′ p.t. – Subito brivido per il Palermo: Rabbi si lancia a rete e Desplanches fa un miracolo, ma il guardalinee segnala fuorigioco.

ORE 15 – INIZIA LA PARTITA. Palermo in completo rosanero attacca da destra verso sinistra. Cittadella in completo giallo evidenziatore.

Il Palermo torna al “Barbera” dopo il pari sul campo del Mantova e affronta il Cittadella, una squadra che sta attraversando il momento più complicato degli ultimi anni. A partire dalle ore 15, la diretta testuale del match su Stadionews.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio alle 15)

PALERMO (4-3-3): 1 Desplanches; 27 Pierozzi, 18 Nedelcearu, 43 Nikolaou, 32 Ceccaroni; 8 Segre (C), 6 Gomes, 26 Verre; 11 Insigne, 21 Le Douaron, 17 Di Francesco.

A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 3 Lund, 7 Di Mariano, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 14 Vasic, 19 Appuah, 20 Henry, 23 Diakité, 25 Buttaro, 29 Peda.

Allenatore: Dionisi.

CITTADELLA (3-5-2): 36 Kastrati; 2 Salvi, 26 Pavan, 24 Carissoni; 16 Vita, 8 Amatucci, 17 Tronchin, 23 Branca (C), 32 Masciangelo; 7 Pandolfi, 21 Rabbi.

A disposizione: 78 Maniero, 9 Magrassi, 10 Cassano, 11 Desogus, 18 Tessiore, 19 D’Alessio, 20 Voltan, 28 Rizza, 35 Piccinini, 64 Cecchetto, 91 Ravasio.

Allenatore: Dal Canto.

ARBITRO: Fourneau (Roma 1).

AA1: Giallatini (Roma 2).

AA2: Fontani (Siena).

IV UFFICIALE: Pezzopane (L’Aquila).

VAR: Camplone (Pescara).

AVAR: Pagnotta (Nocera Inferiore).

