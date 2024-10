Dionisi: “Gran gara, abbiamo messo la ‘sesta’ ma anche la ‘settima’ marcia. Ora la continuità”

Arriva la prima vittoria del Palermo al “Barbera” e nella maniera più dolce: senza subire reti e reggendo per tutti i 90 minuti. Risultato fortemente voluto dal gruppo e da Dionisi, che in conferenza ha parlato di una “gran partita. Ma dobbiamo dare continuità tra pochi giorni”.

“È giusto essere felici, la vittoria in casa mancava, ma non possiamo portarci il peso dallo scorso campionato – spiega -. I tifosi ci hanno sostenuto dall’inizio e i ragazzi hanno dato tutto in campo”.

Secondo il tecnico, però, si “può migliorare, possiamo fare un secondo tempo ancora più aggressivo. Ci sono tante cose positive che dobbiamo traferire nei prossimi allenamenti. Le gare non sono scritte, dovremo avere sempre questa determinazione: mettendo la sesta, ma anche in settima“.





Poi, i singoli. “Baniya ha sentito qualcosina, credo che non sia niente ma aspettiamo. Mi sento abbastanza sereno. Dimentichiamo l’indecisione dei difensori e il salvataggio di Gomes. Abbiamo interpretato bene la gara con tutti. Chi è entrato ha fatto bene. Le Douaron? Sapevamo delle sue qualità; ha dato disponibilità e può ricoprire più ruoli. Serve tempo”.

“Gomes è stato spinto da tutti nel salvataggio, è stato molto bravo e decisivo – prosegue nella disamina -. Sono un suo estimatore. Segre si è sacrificato per la squadra, deve fare più copertura quando gioca Verre. La prestazione l’hanno fatta tutti e purtroppo non hanno potuto giocare tutti, avevamo in mente altre sostituzioni. Anche Buttaro merita spazio, il ragazzo è acceso”

Dionisi torna sul match di Modena. “Lì abbiamo fatto bene, per questo ho confermato la formazione iniziale. Abbiamo giocatori che più di altri riconoscono gli spazi. La bravura è stata quella di finalizzare le situazioni. Non siamo perfetti e non lo saremo mai”, conclude.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH