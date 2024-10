Viali: “Il Palermo è forte. Tocco di braccio sul gol di Gomes? Non m’interessa”

Parla William Viali. L’allenatore della Reggiana è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sconfitta rimediata dai suoi in casa del Palermo.

“Abbiamo fatto bene nei primi 10 minuti. Ci siamo disuniti tra un gol e l’altro. Il Palermo è forte, non potevamo regalare nulla – afferma -. La squadra ha provato a riaprire la partita, potevamo farlo. Nel primo tempo abbiamo perso le distanze, può succedere, giochi contro una squadra forte. Il gol del vantaggio è stato casuale, l’errore è successivo, dovevamo rimanere in gara. Col doppio svantaggio è diventato difficile”.

Sull’episodio del primo gol del Palermo: “Tocco di braccio di Gomes? Non ho nemmeno chiesto ai ragazzi, ho detto di rimanere concentrati. Non m’interessa”.





“C’è stato qualche errore di troppo – continua Viali -. La prestazione è stata fatta bene, tranne 15 minuti tra un gol e l’altro del Palermo. Venivamo da una gara fatta bene, volevo dare continuità”.

Sui singoli: “Stulac ha avuto un percorso difficile, c’è voluto del tempo per farlo entrare in condizione; è un giocatore importante per noi, può aiutarci. Girma è un ragazzo che viene da sei mesi di stop, gli alti e bassi fanno parte del percorso. Siamo sereni”

