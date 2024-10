Henry: “Vitale questa vittoria al ‘Barbera’. Stiamo crescendo, ma ancora non siamo al 100%”

“Ho visto tante cose da diverse settimane, stiamo crescendo“. Questa l’opinione dell’attaccante del Palermo, Thomas Henry, oggi realizzatore del suo secondo gol in campionato nella sfida vinta contro la Reggiana.

Secondo l’attaccante, il “risultato è quello giusto. Siamo più forti anche durante gli allenamenti, ma abbiamo bisogno di tempo. Ci sono tanti giocatori nuovi e ancora non siamo al 100%”

“Il gol? Finalmente, fa veramente piacere. Ma la cosa più importante sono i tre punti. Dobbiamo continuare così, come una squadra in cui tutti lavorano nella maniera giusta”.





“Avevamo bisogno di questa vittoria in casa, il “Barbera” deve essere la nostra forza. Per Le Douaron è un’esperienza nuova, c’è bisogno di tempo. Non abbiamo pensato troppo al peso di non vincere in casa, è una cosa naturale. Speriamo di continuare così”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH