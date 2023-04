MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il legame tra Paulo Dybala e il Palermo è rimasto nel tempo. Il fantasista argentino parla spesso della sua esperienza in rosanero: questa volta, intervistato da Diletta Leotta per Dazn, ha parlato del suo soprannome siciliano e. dell’importanza della Sicilia per sua madre.

“Sono tornato a Palermo un po’ di volte, di nascosto. Mia madre ha delle amicizie là, torna spesso, mi manda i saluti di tutti e qualche cannolo. Anche lei mi chiama a volte il suo picciriddu“.

