C’è un po’ di rosa nel nuovo Empoli di Muzzi. In attesa dell’ufficialità per l’ingaggio da parte della società toscana di Roberto Muzzi, cominciano a uscire le prime indiscrezioni sui nomi dei suoi possibili collaborati.

Nella figura di preparatore dei portieri spicca il nome di Vincenzo Sicignano, ex calciatore del Palermo. L’ex numero uno rosanero ha giocato per la squadra per ben dieci anni, dal 1993 al 2003.

Inoltre la sua carriera da allenatore dei portieri è cominciata proprio nella società di Zamparini, per la quale ha militato dal 2012 fino alla fine della scorsa stagione.

LEGGI ANCHE

SERIE A, LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

SERIE B, LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO