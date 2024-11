Frosinone – Palermo 1 – 1, le pagelle dei quotidiani

Niente da fare per il Palermo che non ritrova la vittoria in campionato e pareggia col Frosinone allo “Stirpe”. Solo un punto e, ancora una volta, è tutto da rifare per gli uomini di Dionisi che sembrano ben distanti da sembrare una forza del torneo. Ne risentono ovviamente anche le valutazioni dei giornali.

I voti

Diakité e Le Douaron i peggiori sul Giornale di Sicilia. Male anche Nedelcearu. I voti: Desplanches 6, Diakité 5, Pierozzi s.v., Nedelcearu 5, Nikolaou 6, Ceccaroni 6, Segre 6, Gomes 5.5, Ranocchia 5.5, Verre 6, Vasic s.v., Insigne 7, Le Douaron 5, Henry 6, Di Mariano 5.5, Di Francesco s.v..

La Repubblica conferma i protagonisti in negativo. I voti: Desplanches 6, Diakité 5, Pierozzi s.v., Nedelcearu 5, Nikolaou 6, Ceccaroni 6, Segre 6, Gomes 6, Ranocchia 6, Verre 6, Vasic 6, Insigne 7, Le Douaron 5, Henry 6, Di Mariano 6, Di Francesco s.v..





La Gazzetta dello Sport “salva” Diakité e Nedelcearu. Ma non Le Douaron. I voti: Desplanches 6, Diakitè 6, Pierozzi s.v., Nedelcearu 6, Nikolaou 6, Ceccaroni 6, Segre 5,5, Gomez 5,5, Ranocchia 6, Verre 6, Vasic s.v., Insigne 6,5, Le Douaron 5, Henry s.v., Di Mariano 5,5, Di Francesco s.v..

Anche per il Corriere dello Sport Jeremie Le Douaron è il peggiore dell’incontro. I voti: Desplanches 6, Diakitè 6, Niedelcearu 6,5, Nikolaou 6,5, Ceccaroni 6, Segre 6, Gomes 6, Ranocchia 6, Verre 6, Vasic sv, Insigne 7, Le Douaron 5,5, Henry, Di Mariano 6, Di Francesco sv