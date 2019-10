“Ricciardo-gol spiana la strada”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia per introdurre la cronaca della sesta vittoria su sei giornate di campionato da parte dei rosanero, che contro la Cittanovese calano il poker.

Fabrizio Vitale analizza così la vittoria dei rosanero: “Altro che cali di tensione. Per la sesta vittoria consecutiva il Palermo si concede un poker, firmando un inedito in campionato. Eguagliato anche il record di Iachini in B, per quanto i sei successi arrivarono allora a fine campionato. Contro la Cittanovese, il rispetto prevale sulla presunzione di sentirsi i primi della classe e la scelta strategica (Ambro falso trequartista) si rivela azzeccata. Il copione non cambia”.

Pergolizzi blocca le “fonti d’ispirazione” di Franceschini con Ambro nei panni di guastatore e il Palermo viene fuori con gli inserimenti degli esterni. La solita amnesia casalinga rischia di riaprire i giochi, ma anche nella ripresa la sceneggiatura resta la stessa e alla fine il Palermo chiude la gara con Sforzini che subentra a Ricciardo e decide di bruciare subito i tempi.

