GdS - Baldini suona la carica: "La B coi play-off dipende da noi"

“Palermo, Baldini suona la carica: La B coi play-off dipende da noi”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la pagina sportiva dedicata ai rosanero, tra amichevole in famiglia con la formazione Primavera e le dichiarazioni del tecnico (nel giorno in cui si sarebbe dovuto giocare il derby con il Catania e invece si è assistito alle vittorie di Avellino e Catanzaro).

A fare il punto per il quotidiano (tra campo e infermeria, dopo la botta presa da Massolo – trauma cranico ma esami ok per lui) è Benedetto Giardina, che sottolinea come a Bari Baldini sarà sulla panchina del Palermo da esattamente 4 mesi: “Ereditò un Palermo staccato dal Bari capolista, ma nel trenino delle contendenti al secondo posto. Oggi, al di là dell’allungo dei pugliesi, la situazione è la stessa”.

Baldini punta a responsabilizzare i suoi ma anche a guardare in ogni caso il lato positivo e accettare ciò che la “sorte” riserverà al Palermo: “Se arriviamo quarti è meglio perché non restiamo fermi, se finiamo secondi è meglio ne giochiamo meno”.

LEGGI ANCHE

PASTORE A REPUBBLICA: “A PALERMO E ZAMPARINI DEVO TANTO”

IL PALERMO TROVA LA “QUADRA”, ANCHE IN DIFESA

PALERMO, IL SECONDO POSTO SI COMPLICA: LE COMBINAZIONI

BALDINI: “CITY INTERESSATO AL PALERMO? PUO’ PORTARE ENTUSIASMO”