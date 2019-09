“Il bis è obbligatorio”. Questo il titolo del Giornale di Sicilia, che con due pagine introduce i temi del match contro il San Tommaso (il primo in casa nel campionato di Serie D) dai temi di formazione a quelli legati alla cornice di pubblico allo stadio Renzo Barbera, la cui spinta potrebbe essere l’arma in più dei rosanero.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO – SAN TOMMASO

Benedetto Giardina fa il punto sulla prevendita (4400 biglietti venduti fino a sabato, in aggiunta a oltre 9 mila abbonamenti) ma soprattutto analizza il prepartita della sfida dei rosanero contro la formazione irpina: “Questa Serie D ha il significato di un pellegrinaggio per espiare colpe non proprie e per quanto possibile va affrontato con spirito positivo. Ma da questo debutto interno ci si aspettano progressi individuali e una qualità di manovra migliore”.

Sul prato del Barbera ci si aspetta qualche trama in più e meno lanci lunghi e nella formazione potrebbero esserci delle novità: l’idea sarebbe quella di schierare Santana dal primo minuto al fianco di Ricciardo con Felici (2001) trequartista. Una soluzione che porterebbe al sacrificio di Andrea Accardi, che in questo modo dovrà lasciare spazio sulla sinistra a Francesco Vaccaro. Panchina per Ficarrotta e Lucera, mentre Rizzo Pinna resta fuori e va in tribuna.

