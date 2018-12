“Il Palermo chiude… col botto”. Titolo scontato ma appropriato sulle pagine del Giornale di Sicilia per l’ultimo dell’anno in casa rosanero, che si gode la vittoria sofferta sul campo del Cittadella e guarda al 2019 e alla corsa promozione dall’alto del titolo di campioni d’inverno in Serie B. E la cabala consegna ai rosa una statistica: non è mai accaduto nell’era dei tre punti che una squadra campione d’inverno per due anni di fila, mancasse poi la promozione in entrambe le occasioni.

Nel giorno in cui anche il nuovo ad Facile era in tribuna, per Carlo Brandaleone il messaggio è chiaro: “Vincere in questo modo significa che il Palermo sa fare risultato anche nelle condizioni più difficili e che non sempre la spunta chi gioca meglio, bensì la squadra più furba e con un pizzico di fortuna. E ieri il Palermo è stato più astuto e più fortunato, segnando al secondo tiro in porta mentre l’avversario ha attaccato per tutta la partita (colpendo anche due pali e sbagliando almeno tre facili occasioni)”.

Oltre al primato, i giocatori rosanero si godranno ora una decina di giorni di riposo, con la ripresa fissata per il 9 gennaio quando saranno da valutare le condizioni dei vari infortunati (Nestorovski e Aleesami su tutti) e le prime schermaglie di un calciomercato che si spera possa portare rinforzi e non smantelli la squadra. L’auspicio di Luigi Butera è chiaro: “A Cittadella si è chiuso un anno con troppo nero. La speranza è che il 2019 sia più rosa”.

