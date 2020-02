“Doppio Sforzini, il Palermo doma la resistenza dell’FC Messina”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la doppia pagina dedicata alla vittoria dei rosanero con i commenti, la cronaca, le pagelle, le voci dei protagonisti e le curiosità della domenica del Barbera.

—-> LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

Carlo Brandaleone commenta: “Un altro piccolo passo verso la promozione è stato compiuto: il Savoia resta a 5 punti, ma essere riusciti a battere questo Messina è impresa di assoluto valore perché la squadra di Gabriele ieri s’è dimostrata forte oltre ogni previsione. La più forte fin qui affrontata dal Palermo. Il risultato premia la formazione più smaliziata e fortunata, premia il calore e la passione di un pubblico che ha spinto la propria squadra oltre ogni difficoltà anche nei momenti più difficili”.

Già perché il Messina è di fatto la prima squadra dell’intero campionato a imporre il suo gioco al Barbera, sfruttando le assenze degli esterni in casa Palermo e vincendo tutti i duelli a centrocampo, tessendo la propria ragnatela e mettendo a nudo i problemi dei rosa. Ma alle volte il calcio non rispetta la prestazione, non è una scienza esatta. E alla fine il Palermo ha vinto, chiudendola nel finale con il contropiede perfetto di Ficarrotta e il gol di Sforzini.

LEGGI ANCHE

LA SQUADRA FESTEGGIA LA VITTORIA A CENA CON DI PIAZZA

FC MESSINA, L’IRA DEL TECNICO GABRIELE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

IL MESSINA PROTESTA PER L’1 A 0 DI SFORZINI

PERGOLIZZI: “ERA FONDAMENTALE LA VITTORIA”