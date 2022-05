MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Il Palermo aspetta i gol di Brunori per tenere vivo il sogno della B”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per aprire la doppia pagina sportiva dedicata ai rosanero alla vigilia della partita di andata contro la Virtus Entella, tra temi di campo e tifosi pronti a nuova trasferta di massa, oltre al parere dell’ex ds Giorgio Perinetti e a un focus sui buoni rapporti tra club rosa e liguri (contattati dal Palermo nel 2020 per ingaggiare Boscaglia e il suo staff, liberato dall’Entella anche con una buonuscita).

Benedetto Giardina focalizza l’attenzione sul bomber del Palermo, finora rimasto a secco nei playoff e chiamato a incontrare la sua ex squadra: “Un campo che conosce, avversari con cui si è allenato – e ha giocato – per un anno e una missione: sbloccarsi, per brillare anche nei play-off”. A Luigi Butera è affidato invece il consueto editoriale del lunedì, che oggi ha come tema cardine la necessità di fare risultato anche per riportare i tifosi allo stadio: “E per far sì che accada ci sarà bisogno di una prestazione diversa”.

Una sfida quella contro la Virtus Entella per la quale è in arrivo un altro mini esodo rosanero: staccati già quasi 900 biglietti nel settore ospiti alle 18:30 di domenica. E con ancora diverse ore a disposizione nella giornata di oggi (la vendita del settore ospiti chiude lunedì, ndr.), l’obiettivo di quantomeno pareggiare il dato di Trieste o andarci molto vicino – peraltro in uno stadio molto più piccolo e raccolto – sembra alla portata.

LEGGI ANCHE

DA BRUNORI A BOSCAGLIA: CHE VIA VAI CON L’ENTELLA

TEDINO: “IL PALERMO HA QUALCOSA IN PIÙ DELL’ENTELLA”

L’AVELLINO PENSA A BOSCAGLIA PER SOSTITUIRE GAUTIERI