“Il timore che la stagione del Palermo possa trasformarsi in un grande rammarico è cosa molto concreta e plausibile“. Scrive così Salvatore Orifici sulle pagine del Giornale del Sicilia, facendo riferimento a tutte le occasioni sprecate dai rosa contro le cosiddette ‘piccole’ del campionato.

Cosenza, Benevento, Venezia, Benevento e Como sembravano avversari alla portato dei rosa, che però non sono riusciti a incidere abbastanza per vincere le partite. La difficoltà del Palermo sembra proprio questa: fare il salto di qualità per conquistare l’intera posta in palio.

E nemmeno il “Barbera” è riuscito ad aiutare la squadra di Corini. Nelle ultime due gare casalinghe, infatti, sono arrivati solamente due punti, a dimostrazione del fallo che nemmeno la spinta dei tifosi rosanero ha dato quell’inerzia in più ai calciatori del Palermo.

Anche quella contro la Spal, squadra affamata di punti salvezza, sembra una sfida alla portata del Palermo. Sia per i rosa che per i biancazzurri è come una finale, serve vincere per continuare ad ambire ai rispettivi obiettivi.

