“La nuova maglia del Palermo? É troppo cara”. Questo uno dei titoli e dei temi affrontati sulla pagina sportiva del Giornale di Sicilia, che riporta le parole schiette di Giovanni Ricciardo in conferenza stampa sulle voci di mercato e di dissidi con Pergolizzi e le notizie di campo, ma anche le prime impressioni sulla nuova maglia, da ieri in vendita nei negozi.

Benedetto Giardina riporta come il prezzo (69 euro) sia “ritenuto troppo altro da molti palermitani” (esprimendo i loro commenti sui social), considerando l’attesa e la categoria attuale della formazione rosanero. E viene sottolineato come il primo giorno di vendite sia stato ben al di sotto delle aspettative per una maglia che era stata scelta con un plebiscito durante il sondaggio estivo.

Nel frattempo però c’è anche il campo. E il campo dice che l’emergenza in difesa (Lancini e Vaccaro squalificati) rischia di essere acuita dalle condizioni di Andrea Accardi: il giocatore ha accusato ieri una contrazione al flessore della gamba destra e dovrebbe essere tenuto precauzionalmente a riposo nella amichevole del giovedì col Casteldaccia. Il suo impiego domenica è previsto a sinistra, con Crivello pronto a tornare al centro: in caso di assenza di Accardi, giocherebbe Mendola.

