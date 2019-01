“Spuntano 15 milioni di sterline”. Questo si legge nel titolo dell’articolo del Giornale di Sicilia che riporta il nuovo atto compiuto dagli inglesi, che in una nota hanno annunciato la nascita della società Palermo Football Club spa (e il conferimento ad essa della proprietà del club rosanero), l’acquisizione di Mepal e l’aumento di capitale.

NASCE PALERMO FOOTBALL CLUB SPA

Come sottolinea anche Giovanni Mazzola, però, altre novità potrebbero essere in arrivo, anche a livello dirigenziale: il riferimento è anche al ruolo di Foschi, visto che il potere di firma è passato al presidente Richardson e all’ad Facile, mentre al direttore dell’area tecnica resta la cosiddetta “procura speciale”.

Oltre all’aumento di capitale (che è stato sottoscritto da SCG Holdings in SCG Investments e poi dovrebbe essere dirottato verso il Palermo) dovrebbero poi arrivare annunci importanti dal listino NEX Exchange di Londra, visto che la società quotata Sport Capital Group plc ha convocato nuovamente l’assemblea dei soci e a breve procedere alla fusione con una delle ltd (le “scatole” non quotate).

L’altra novità riguarda invece Mepal (di cui gli inglesi ieri hanno annunciato l’acquisizione del 100%): nel consiglio d’amministrazione di Alyssa, la società che deve al Palermo 22,8 milioni per la compravendita di Mepal, siede ora Martin Groak, membro del board del fondo Eight Capital di John Michael Treacy (a sua volta neo consigliere d’amministrazione del Palermo) a garanzia del debito.

