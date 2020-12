“Palermo a Foggia più ‘coperto’: Boscaglia punta sull’esperienza”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per la pagina sportiva dedicata ai rosanero, alle notizie di campo (con l’esito degli esami per Almici) e alle scelte di formazione di Boscaglia, che non cambia il modulo ma si prepara a cambiare interpreti.

Brandaleone parla di “Prudenza ed esperienza su un campo che scotta”: “A primo vista il Palermo che oggi giocherà a Foggia sarà una squadra più ‘matura’ e più ‘coperta’ rispetto alle ultime schierate da Boscaglia”. Un atteggiamento giudicato comprensibile dal quotidiano visto che il Foggia ha conquistato 10 punti su 18 in casa e il Palermo è alla prima trasferta dopo 5 gare interne consecutive.





La scelta – si legge – sarebbe intanto quella di schierare Accardi sulla fascia destra al posto di Almici, ma la novità potrebbe essere Luperini sulla trequarti al posto di Rauti (in mezzo a Kanoute e l’ex di giornata, Floriano). In questo caso, dunque, a formare la mediana sarebbero Odjer e – altra grande novità – Palazzi. “Se come diceva Eduardo De Filippo gli esami non finiscono mai, questo di Foggia può essere un test importante per due giocatori su cui il Palermo ha riposto molte speranze”

LEGGI ANCHE

FOGGIA, PER IL PALERMO UN AMBIENTE “BOLLENTE”

FOGGIA – PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

MARCHIONNI: “CONTRO IL PALERMO IN CAMPO PER VINCERE”

SERIE C: LE PARTITE DELLA 14A GIORNATA