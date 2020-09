“Palermo, accordo con Kanouté. Ora la palla passa al Catanzaro”. Questo il titolo del Giornale di Sicilia, che fa il punto sulle trattative di mercato dei rosanero e in particolare di quella legata all’attaccante senegalese Mamadou Kanouté, con il quale il Palermo ha ormai l’accordo in attesa di definire con il Catanzaro (che comunque non l’ha schierato e nemmeno portato in panchina nell’amichevole di ieri contro la Vibonese).

Benedetto Giardina fa il punto della situazione e mentre oggi la squadra si riposerà (per Doda invece previsti domani nuovi esami per valutare i tempi di recupero), la dirigenza del Palermo prova a stringere per il duttile attaccante senegalese. L’accordo tra i rosa e il giocatore ormai è raggiunto sulla base di un contratto biennale, ma mancano gli ultimi dettagli col Catanzaro





Il nodo da sciogliere è il conguaglio di 50 mila euro da versare al club calabrese, che vorrebbe l’intera somma sul piatto sin da subito; il Palermo invece offre di pagare in tre tranche. La dirigenza rosanero sarebbe comunque ormai convinta della scelta e sarebbe a lavoro per avere a disposizione Kanouté già a Teramo per la prima giornata di campionato.

