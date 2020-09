Ora serve il bomber. Parola del tecnico palermitano Giovanni Bucaro, che giudica positivamente la scelta di Roberto Boscaglia come nuovo allenatore e le mosse di mercato operate sin qui dal Palermo, ma in un’intervista alla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia sottolinea come i rosanero siano ancora un po’ indietro, soprattutto per quanto concerne l’attaccante.

Intervistato da Giuseppe Leone, Bucaro ripete con insistenza: “Sicuramente in questo momento, rispetto ad altre squadre di prima fascia, il Palermo sembra un po’ indietro, un cantiere aperto. É un mercato particolare, ma c’è tempo per completare la squadra. Leggo che qualcosa si sta muovendo sul centrocampo, ma ricordo che campionati del genere si vincono con gli attaccanti forti e in questo momento il Palermo ha bisogno di qualche innesto in questo senso. Boscaglia? Il Palermo ha preso un grande allenatore. Però, sono dell’idea che siano i calciatori a fare l’allenatore”.





E sottolinea: “Odjer è un acquisto molto importante che va a dare qualità a centrocampo, ha fatto molto bene a Trapani e in C può essere un valore aggiunto. Ma torno a ripetere che servirà qualcosa di più in avanti. Sia Saraniti, sia Lucca sono due ottimi giocatori, ma per un campionato così lungo serve anche altro. Certo, so benissimo che il bomber da doppia cifra lo cercano tutti e non è per niente facile andarlo a pescare. Per il Palermo, così come per gli altri avversari, questo è un girone da considerare infernale. Ogni partita sarà un rebus. Il Bari resta la favorita; tra le outsider occhio all’Avellino. Ma il Palermo ha un nome da difendere e non può che avere ambizioni alte”.

