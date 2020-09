Ora è anche ufficiale: Moses Odjer è un nuovo giocatore del Palermo. Il club rosanero ha dato il benvenuto al giocatore con un post sui propri profili social: “Benvenuto in rosanero Moses Odjer”. Ieri la firma, oggi le ultime formalità per ufficializzare il suo approdo in Sicilia.

Come riportato dalla società rosanero in un comunicato, Odjer ha firmato un contratto biennale e lunedì sarà presentato in conferenza stampa.





—> CHI É MOSES ODJER: IL PROFILO

FOTO PALERMO FC

LEGGI ANCHE

GDS – PALERMO, CONTRO IL POTENZA IN MILLE ALLO STADIO

MERCATO PALERMO, TORNA LA PISTA GERARDI. BIANCHI O FOGLIA PER IL CENTROCAMPO