“Il Palermo è una cooperativa del gol”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per parlare dei rosanero, tra notizie di campo (con la squadra si è presentata all’allenamento anche nel giorno libero), record statistici battuti e altri ancora da battere, con una certezza: il Palermo ha già trovato nel collettivo la propria arma in più.

PALERMO MEGLIO DI PARMA E BARI E A CACCIA DI NUOVI RECORD

Benedetto Giardina lo definisce “Palermo forza sette” e non potrebbe essere altrimenti: non solo vittorie in sequenza, ma anche la capacità di mandare a segno tutti o quasi. Finora sono stati sette i marcatori rosanero nelle prime 5 giornate (solo il Troina ha emulato tale primato) e domenica le scelte del tecnico sono state ripagate visto che Ficarrotta è stato decisivo alla sua prima partita da titolare.

Sette marcatori diversi con Ricciardo a fare da capofila (tre reti, due al San Tommaso e una al Marina di Ragusa) e almeno una rete da ogni reparto, difesa compresa con Doda. Il totale fa 10 reti con 7 marcatori diversi: statistica emulata solo dal Troina, visto che neanche l’Acireale (che ha il miglior attacco del campionato) non ha saputo fare di meglio, con 12 reti e 6 giocatori diversi. E nel frattempo i giocatori rosanero si godono sui social la vittoria in attesa della prossima partita, in casa, contro la Cittanovese.

