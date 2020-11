“Palermo, la rinascita dell’attacco”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per parlare dei rosanero e dei gol degli attaccanti, che tra derby col Catania e sfida contro la Juve Stabia si sono sbloccati (e hanno chiuso una striscia negativa che sembrava non trovare fine).

Benedetto Giardina riparte dai nomi di Kanoute, Saraniti e Floriano: “Tre nomi possono bastare per un attacco che ha trovato finalmente la via della rete. Serviva una svolta e la squadra di Boscaglia l’ha avuta”. Di Saraniti la rete più importante dal punto di vista psicologico; Kanoute ha cambiato marcia; Floriano è stato subito decisivo al suo rientro in campo dopo il Covid.





Il reparto aveva bisogno di rodaggio e alla fine dopo 7 partite anche gli attaccanti hanno trovato i loro incastri. La classifica ora fa meno paura e sui social i giocatori rosanero si godono la vittoria, tirando un sospiro di sollievo in vista della Paganese. Partita in cui potrebbe rientrare anche Silipo: si attende l’esito dei tamponi. Improbabile invece il recupero di Saraniti.

