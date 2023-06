GdS - "Marconi e Valente provano a restare in prima fila". Broh...

“Palermo, Marconi e Valente provano a restare in prima fila“. Il Giornale di Sicilia fa il punto sulle prospettive di mercato dei rosanero e focalizza l’attenzione su Ivan Marconi, Nicola Valente e anche Jeremie Broh. Tre giocatori che hanno garantito un apporto importante in termini tecnici e in spogliatoio, ma sui quali ora la dirigenza si interroga.

Tutti e tre hanno esteso il loro contratto con i rosanero durante la stagione. Ma come sottolinea Alessandro Arena sulle pagine del quotidiano, Marconi e Valente (oltre ad essere stati condizionati dagli infortuni) rischiano ora di trovare molta più concorrenza in squadra. E in ogni caso il Palermo deve ragionare sul come gestire la questione liste (gli over possono essere al massimo 18, ndr.) per preparare il mercato in entrata.

In caso di eventuale cessione, il quotidiano ipotizza soluzioni in Serie C alla Floriano (accasatosi al Sangiuliano a titolo definitivo) oppure alla Peretti (prestito). Solo Broh potrebbe avere mercato in Serie B, sia per motivi di età (26) sia per esperienza in Serie B (quello appena concluso è stato il terzo campionato della sua carriera tra i cadetti).

LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO PALERMO, CORINI GUARDA AI “FEDELISSIMI”

PLAYOUT, IL BRESCIA PAREGGIA COL COSENZA E RETROCEDE IN SERIE C

REGGINA, MENEZ E CIONEK VERSO L’ADDIO

TERNANA, BANDECCHI METTE IL CLUB IN VENDITA