Borsino allenatori e mercato. Il Giornale di Sicilia, oltre al consueto e ampio spazio dedicato allo sport regionale nell’edizione del lunedì, approfondisce i temi legati al Palermo: dall’editoriale di Luigi Butera sulle ambizioni dei rosa, alla questione stadio, partendo però dalla questione allenatore e dal “toto-nomi” per la panchina (in cui è spuntato anche il nome di Fabio Grosso), mentre i giocatori rosanero iniziano a fare rientro alla base.

Benedetto Giardina fa il punto della situazione sottolineando come in panchina ci sia sì un “vuoto da colmare, senza fretta” ma con la consapevolezza che anche le concorrenti (soprattutto le future avversarie nel girone C) si stanno muovendo. Boscaglia è quello con la più alta probabilità di chiudere la stagione subito ed è molto stimato dai rosa, ma ha contratto fino al 2021 così come Caserta che invece è in bilico fra playout e retrocessione ed è cercato anche dalla Ternana. Pecchia (dopo i primi contatti) si defila sempre di più; Italiano piace in Serie A; Scienza e Raffaele sono da considerarsi ormai out.





Sul fronte mercato invece continuano i sondaggi e le valutazioni e tra le idee per la difesa spunta quella legata ad Alessandro Ligi (30 anni), ex di Crotone, Bari, Cesena, Spezia e a breve anche del Carpi, con cui è in scadenza di contratto e non dovrebbe rinnovare. Sulle sue tracce però, sempre in Serie C, c’è da tempo anche la Triestina.

