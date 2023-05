MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Una rosa con poco ‘peso’, il Palermo ora cerca rimedi | I programmi siano chiari”. Questi i titoli principali della pagina sportiva del lunedì del Giornale di Sicilia, che approfondisce l’analisi sulla stagione dei rosanero e inizia a volgere lo sguardo al futuro e alle scelte per rinforzare la squadra.

L’articolo principale dell’edizione odierna è a cura di Alessandro Arena, che sottolinea come (al contrario di altre squadre come Südtirol e Reggina, che invece si sono qualificate ai playoff) alla lunga il Palermo abbia pagato anche una certa inesperienza dell’organico. Un mix tra giovani e non giovani non necessariamente con lunghi trascorsi nel campionato cadetto (e pochissima esperienza di Serie A: Verre, con 150 presenze, è l’unico a superare quota 50, ndr.).

Corini ha già detto che serve gente più pronta, passando la palla alla dirigenza. Ed è proprio sulla visione in prospettiva che verte l’editoriale del lunedì di Luigi Butera: “Da ora in poi sarà bene concentrarsi sulla prossima stagione, che non potrà più essere di transizione come quella che si è chiusa venerdì scorso. La proprietà, con chi la rappresenta a Palermo, finora è rimasta in silenzio […]. A Manchester non hanno intenzione di sconfessare il progetto messo in piedi la scorsa estate […] Che piaccia o no al City si ragiona così”. Ma aggiunge: “L’unica cosa che possono pretendere i tifosi è la chiarezza dei programmi”.

