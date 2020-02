“Con Peretti e Crivello in stand-by, Pergolizzi torna a sperimentare“. Queste le parole usate da ‘Il Giornale di Sicilia’ per descrivere la situazione in casa Palermo, che attende il pieno recupero dei due difensori per tornare al 3-4-3.

C’è comunque fiducia per quanto riguarda un utilizzo dei due centrali dal primo minuto contro la Cittanovese. In ogni caso per la trasferta in Calabria Pergolizzi potrà contare su due rientri importanti: quelli di Vaccaro e Martinelli. Entrambi rientranti dalla squalifica, in caso di difesa a tre si giocheranno un posto da titolare per la fascia sinistra. Per il reparto offensivo invece, Floriano e Sforzini confermati, da valutare il ballottaggio Felici – Silipo.

Nell’edizione de ‘Il Giornale di Sicilia’ troviamo anche un’intervista a Ferdinando Sforzini, il ricordo del gol di Brienza contro la Juventus, news sul cambio in panchina del Brescia, ‘a tinte rosanero’, e un’analisi sull’attacco della Cittanovese.

