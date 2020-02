La rinascita di Ferdinando Sforzini. L’attaccante rosanero ha segnato tre dei suoi cinque gol stagionali nelle ultime due partite, dimostrando di essere pronto per un posto da titolare fisso. ‘Nandogol’ ha rilasciato un’intervista per ‘Il Giornale di Sicilia’ in cui parla della ‘vittoria’ sulle critiche riguardanti la sua forma, della concorrenza con Ricciardo, e di suo figlio, considerato il ‘portafortuna’.

“Le voci sulla mia forma fisica? Mi hanno dato fastidio – afferma Sforzini – le ho smentite con le parole e con i fatti. Ma adesso non posso sedermi. Sono stato penalizzato dallo stop per l’infortunio”.

Con Ricciardo una rapporto sano: “Con Gianni non c’è nessun dualismo, anzi una concorrenza leale, i miei gol non sono un messaggio per lui”. La presenza del figlio Marcello lo gasa ancora di più: “Quando viene lui a vedermi io segno sempre. Sta cominciando a fare il calciatore, ma io non gli metto alcuna pressione”.

Infine una dichiarazione d’amore per il Palermo: “Siamo obbligati a vincere, giocare qui è un privilegio. Fosse per me resterei a vita”.

