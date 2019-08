“Ricciardo è… caldo”. Questo uno dei titoli del Giornale di Sicilia per raccontare il ritiro del nuovo Palermo, dalle parole e la scelta di cuore di Accardi agli spunti offerti dagli allenamenti, passando per il calciomercato e il boom del primo giorno di campagna abbonamenti (già 350 tessere).

Benedetto Giardina dedica un approfondimento sui temi tattici sviluppati in partitella e soprattutto sul ruolo di Ricciardo, autore di una doppietta decisiva nel 3-1 per gli arancioni: “Mauri prova a prendersi il centrocampo e Ricciardo inizia a mettere in chiaro le proprie intenzioni”. Per la prima volta da inizio ritiro, il bomber messinese è stato provato non al fianco di Santana (che era nell’altro schieramento e ha strappato applausi per alcune giocate in rovesciata), con Pergolizzi che ha cercato di mischiare le carte.

Ricciardo però non ha mancato di rendersi protagonista anche fuori dal campo: l’attaccante messinese condivide infatti la propria stanza dell’ex convento dei Padri Riformati con il francese Martin, che sembra subito aver messo in pratica le “lezioni” di italiano di questi primi giorni di ritiro a Petralia, integrandosi sempre di più con i compagni in un clima di grande serenità.

