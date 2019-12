“Ricciardo è finito… in letargo. Al Palermo adesso servono i suoi gol”. Questo il tema principale approfondito dal Giornale di Sicilia, che dedica una doppia pagina ai rosanero in vista della sfida con l’Acireale con un’intervista al doppio ex Santino Nuccio, i temi di campo, le voci da Acireale e anche uno spazio amarcord per un derby “maledetto”.

Come sottolineato da Benedetto Giardina, quello con l’Acireale è per ora l’unico confronto diretto con una siciliana in cui il Palermo è sotto nei precedenti: l’ultima volta al Barbera è stata 20 anni fa, l’ultima vittoria rosanero risale invece al 95/96 (gol di Galeoto e Pisciotta). Il bilancio è di tre vittorie Acireale, due per il Palermo e ben 7 pareggi, tra i quali quello del 98/99 che costò il sorpasso da parte della Fermana.

E il Palermo arriva al derby nella speranza di ritrovare il suo bomber, Giovanni Ricciardo: il Palermo resta il migliore attacco del campionato, ma nelle ultime partite segna poco. Anzi: da Palermo – Corigliano in poi nessun altro rosanero a parte Felici è andato a segno. Ricciardo non segna da un mese, ma ha anche avuto l’alibi di una condizione fisica precaria a causa dell’influenza. Con l’Acireale l’occasione per interrompere 4 settimane di digiuno.

