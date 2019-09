“Ricciardo-Santana, una coppia d’oro”. Questo il titolo principale scelto dal Giornale di Sicilia in chiave Palermo, dedicando spazio alla coppia d’attacco rosanero (per la prima volta entrambi a segno) ma anche ai vari temi societari, dalla questione tifosi-ultras, il futuro dello stadio Barbera e il tema dei diritti tv all’estero.

PERRICONE: “SARA’ ANCHE SERIE D, MA…”

Come riportato da Benedetto Giardina, si erano già sbloccati ma contro il Marina Santana e Ricciardo hanno potuto festeggiare la loro prima volta in coppia (Toni e Brienza, ad esempio, nel 2004/04 ci misero 12 giornate; Amauri-Di Michele 9 partite nel 2006/07): “Un altro passo in avanti verso un affiatamento che sembra ormai essere già trovato, quello tra i due uomini di maggiore esperienza dell’attacco rosanero”.

Grazie alla “conversione” di Pergolizzi al 4-3-3, Santana e Ricciardo si cercano di più e aiutano la squadra, ognuno a proprio modo ma in maniera efficace. Santana ha messo la propria firma su tutte le azioni; Ricciardo ha avuto il merito di farsi trovare pronto (ed è stato anche sfortunato in un paio di occasioni) e ora al centravanti manca solo una zampata in trasferta per agganciare i leader della classifica marcatori.

