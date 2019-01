“Il presidente Richardson sbarca in città”. Con questo titolo il Giornale di Sicilia riporta le ultime notizie sulle vicende societarie del Palermo, con il neo presidente Clive Richardson e Dean Holdsworth arrivati in città nel tardo pomeriggio di martedì in vista della prossima conferenza stampa, mentre la squadra riprende gli allenamenti al Tenente Onorato di Boccadifalco dopo la pausa post natalizia.

ZAMPARINI, LA CASSAZIONE, IL PALERMO: ECCO GLI SCENARI POSSIBILI

Come riportato da Giovanni Mazzola, all’appuntamento sarà presente anche Emanuele Facile mentre non dovrebbe esserci John Michael Treacy, investitore in Sport Capital Group e consigliere nel nuovo CdA rosanero. Una conferenza stampa in cui si attendono risposte sugli scenari futuri, con gruppo che comunque sarà ben diverso da quello presentatosi (facendo scena muta) il 4 dicembre.

Richardson e Holdsworth, nel frattempo, hanno già incontrato Rino Foschi a Milano per un summit tra mercato e scadenze economiche: bisogna versare infatti le ritenute sugli stipendi del mese di dicembre e garantire la stabilità finanziaria, visto che da gennaio (secondo i revisori) ci sarebbero evidenti difficoltà a far fronte alle obbligazioni senza immissioni di liquidità.

