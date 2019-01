Giampiero Pinzi lascia il Padova. Il club veneto (ultimo in classifica) ha annunciato ufficialmente la rescissione del contratto del centrocampista ex Udinese, arrivato a Padova nel giugno 2017. Solo 6 presenze in campionato per lui in questa stagione.

La nota: “Il Calcio Padova informa che è da poco stata formalizzata la rescissione del contratto che legava il centrocampista Giampiero Pinzi con la Società biancoscudata. Pinzi chiude la sua esperienza in biancoscudato dopo 35 presenze, una promozione in Serie B conquistata nel 2017/18 e una Super Coppa Lega Pro 2017/2018.

La Società biancoscudata ringrazia Giampiero per il valore dimostrato dentro e fuori dal campo indossando i colori biancoscudati e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera”.

