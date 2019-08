Tempo di presentazioni in casa Avellino. Dopo aver ufficializzato l’arrivo del nuovo tecnico Giovanni Ignoffo lo stesso allenatore palermitano ha parlato attraverso i canali ufficiali della società irpina che si appresta a disputare il prossimo campionato di Lega Pro.

Ignoffo afferma: “Avellino è stata la mia prima esperienza fuori dalla Sicilia, sono felicissimo di rivedere la piazza che mi ha fatto diventare calciatore e che soprattutto mi ha fatto diventare uomo. Ora mi aspetto e spero che questo sia il posto che mi faccia diventare un grande allenatore. Per fare ciò sono consapevole che la squadra si dovrà esprimere a certi livelli”.

E sulla squadra dice: “Ai ragazzi che arriveranno chiederò di essere uomini in campo, di non arrendersi mai e di non lasciarsi spaventare dalle difficoltà che sicuramente arriveranno in un campionato come questo. Avremo bisogno di una grande mano da parte della tifoseria, affinché ci sostenga e trasmetta ai calciatori l’importanza di indossare la maglia dell’Avellino e tutto ciò che questo significa, dentro e fuori dal campo”.

