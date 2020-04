“Un piccolo aiuto può fare tanto”. Parola di Javier Pastore che dopo aver aderito alla campagna e raccolta fondi “Insieme per Palermo” ha lanciato sui propri profili social il proprio videomessaggio per rilanciare l’iniziativa degli ex rosanero e invitare chi può a fare una donazione.

El Flaco si rivolge ai suoi follower e ai tifosi: “Vi chiedo un piccolo aiuto, ma quel poco può fare tanto per tante famiglie di Palermo. Il Coronavirus è un’emergenza sanitaria, ma è anche un’emergenza sociale. Per questo abbiamo creato questa raccolta. Auguro il meglio a tutta la Sicilia e soprattutto a Palermo. Donate, fatelo con il cuore. Forza Sicilia e forza Palermo”.







COME DONARE

Dona subito su gofundme: https://www.gofundme.com/f/insiemeperpalermo

o

Tramite Bonifico Bancario: IBAN: IT70O0502904600CC0040006914 –

BIC: PDSCIT31XXX (per i bonifici esteri)

inserendo come causale “Insieme per Palermo”

