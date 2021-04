Il Consiglio di Lega A, dopo una lunga riunione tenutasi ieri sera, ha deciso. E’ stata scelta la data per il recupero di Lazio – Torino: la gara, valida per la 25a giornata di campionato, si giocherà martedì 18 maggio.

Il match non era stato disputato lo scorso 2 marzo a causa del focolaio sorto tra le fila granata. La partita si giocherà, nonostante il ricorso della Lazio che aveva richiesto la vittoria per 3-0 a tavolino.





Gli avversari infatti non si erano potuti presentare in campo a causa del blocco imposto dalla Asl. Una causa ritenuta “di forza maggiore” e per questo motivo era stato disposto il recupero del match. Oggi è arrivata la nuova data.

