Il vicepresidente del Marsala, Mimmo Li Causi, commenta la vicenda di Domenico Cottone, arrestato e accusato di peculato e riciclaggio, sottolineando l’assolutà estraneità del club.

“È una tegola inattesa – afferma in un’intervista per il Giornale di Sicilia – . Fino alla sera prima del provvedimento mi ero sentito con Cottone. Nella speranza che venga chiarita la posizione del presidente, ci tocca convocare l’assemblea dei soci per decidere a chi affidare le redini della società che, ribadisco, è del tutto estranea ai fatti“.







Li Causi ha un messaggio per i tifosi: “Devono stare tranquilli. L’attuale consiglio direttivo è oggi dimissionario. Convocheremo a giorni l’assemblea di tutti i soci per proseguire il lavoro sul progetto iniziato”.

