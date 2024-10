Martusciello: “Il Palermo è forte. Una casualità che in casa non abbia vinto”

Giovanni Martusciello, allenatore della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Palermo e ha parlato delle difficoltà di una sfida importante per i granata.

“Il Palermo è una squadra forte, credo sia soltanto una casualità che in casa non ha ottenuto risultati – afferma – . È in una fase di rodaggio e ci vuole sempre un pochettino di tempo. Io però guardo in casa mia e sceglierò per le certezze che mi danno i ragazzi durante gli allenamenti e non in base alle caratteristiche dell’avversario che di volta in volta vado ad incontrare. Mi piacerebbe avere il dominio delle partite, so che i ragazzi mi seguono e che hanno messo sempre in campo lo spirito giusto”.

“Abbiamo la possibilità di giocare in un campo bello, a cospetto di un avversario che punta a chiudere la stagione nelle zone più importanti della classifica. Dobbiamo goderci questa opportunità, mettendo sul terreno di gioco le nostre potenzialità”, continua.

LEGGI ANCHE

PALERMO – SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI